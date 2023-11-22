РЖД: поезд в Адлер столкнулся с маневровым тепловозом в Ульяновской области

В Ульяновской области пассажирский поезд столкнулся с тепловозом

Два поезда столкнулись в Ульяновской области, пострадали 25 человек, сообщили в РЖД. Они получили ушибы. Среди обратившихся за медицинской помощью один ребенок.

«На станции Бряндино произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет», — заявили в пресс-службе.

По данным Baza, в поезде «Адлер-Пермь» было 396 пассажиров.

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