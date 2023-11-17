Швейцария проверит возможную передачу ее боеприпасов Украине

Министерство экономики Швейцарии проверит сообщения о том, что швейцарские боеприпасы передали Украине через польскую компанию, сообщает RTS.

16 ноября швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на американский портал Defence One сообщило, что более 145 тыс. патронов для снайперских винтовок калибра 0,338 Magnum Lapua, произведенных SwissP Defence, реэкспортировали на Украину. За передачей стояла польская компания UMO SP, как уточняет NZZ, специализирующаяся на обслуживании полиции и спецназа Польши. Также Киеву отправили 500 тыс. боеприпасов для штурмовых винтовок.

NZZ пишет, что частные компании, как UMO SP, не должны подписывать декларацию о реэкспорте.

Представитель министерства экономики Швейцарии, который отвечает за контроль заявок и выдачу разрешений, заявил AFP, что ведомство «проводит расследование по этому поводу, но не дает никаких комментариев, пока оно продолжается».

Из-за своего нейтрального статуса, установленного в 1815 году и закрепленного в 1907 году в Гаагской конвенции, Швейцария не может прямо или косвенно отправлять оружие сторонам военного конфликта. В ноябре 2022 году власти страны ввели отдельное эмбарго на отправку швейцарского оружия Украине и России.

22 августа 2023 года власти Швейцарии начали расследование в отношении государственного оборонного производителя Ruag AG после его попытки продать почти сотню немецких танков Leopard, в результате чего боевые машины оказались бы на вооружении украинских военных.

Газета Blick писала, что немецкий производитель танков Rheinmetall хочет выкупить у Швейцарии 96 списанных Leopard 2, чтобы отремонтировать их и поставить Киеву.

Москва критикует поставки вооружений Киеву и заявляет, что это не изменит исхода военной операции.