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Российские военные отразили семь атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на запорожском, купянском, краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях, следует из ежедневной сводки Минобороны.

По данным ведомства, три атаки были отражены в ходе боев севернее села Новопрокоповка и западнее села Вербовое в Запорожской области.

Четвертую атаку отбили в Харьковской области.

«На купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Еще одну атаку украинские военные предприняли на краснолиманском направлении. Российская группировка «Центр» отразила ее в районе поселка Червоная Диброва в ЛНР.

Кроме того, группировки «Юг» и «Восток» отбили атаки ВСУ на донецком и южнодонецком направлениях. Бои шли в районе села Ленинское в ДНР и в районе села Приютное в Запорожской области.

20 ноября Минобороны докладывало об отражении пяти атак украинских военных на купянском, краснолиманском и донецком направлениях. Боевые действия проходили в районе села Загоруйковка Харьковской области, у сел Григоровка и Клещеевка в ДНР.

На следующий день ВСУ предприняли четыре попытки атаковать позиции России на донецком и краснолиманском направлениях. Российские военные отразили эти атаки в районе поселка Курдюмовка в ДНР и в районах города Кременная и поселка Кузьмино в ЛНР, сообщало Минобороны.