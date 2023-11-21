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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ на двух направлениях

Минобороны: российские военные отразили четыре атаки ВСУ на двух направлениях
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Военнослужащие России за сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и краснолиманском направлениях, сообщило Минобороны.

В сводке ведомства говорится, что на донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» отразили две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка в ДНР. За сутки ВСУ потеряли до 245 военнослужащих ранеными и убитыми, российская армия уничтожила две боевые машины пехоты, два пикапа и гаубицу «Мста-Б».

На краснолиманском направлении солдаты группировки войск «Центр» также отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино в ЛНР. Потери украинской армии на этом направлении составили до 200 человек убитыми и ранеными.

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Фото:Алексей Фурман / Getty Images

Утром 21 ноября начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что российские военные сорвали контратаку ВСУ в районе села Приютное на южнодонецком направлении. По его словам, военные пресекли попытки ротации подразделений украинской армии в окрестностях поселка Урожайное. В результате ВСУ потеряли военных, автомобильную технику и два минометных расчета.

20 ноября подразделения группировки войск «Запад» отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении. Военные «Центра» пресекли попытку украинских военных провести атаку в районе села Григоровка в ДНР на краснолиманском направлении.

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