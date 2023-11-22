Совет Федерации одобрил федеральный бюджет на 2024 год

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сенаторы Совета Федерации рассмотрели и одобрили законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

В Совфеде уточнили, что в бюджете закрепили «социально ориентированные поправки, авторами которых выступили сенаторы во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко».

В частности федеральный бюджет предусматривает:

54 млрд руб. на стимулирование спроса на отечественные автомобили и спецтехнику, поддержку производителей техники, использующей газ;

41 млрд руб. на трехлетний период на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

9 млрд руб. на развитие образовательно-производственных центров;

6 млрд руб. на расширение лекарственного обеспечения в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

3 млрд руб. на курс обучения языкам программирования для школьников.

Власти России запланировали доходы федерального бюджета в 2024 году в объеме 35 трлн руб., расходы — на уровне 36,6 трлн руб. Дефицит составит 1,59 трлн руб., или 0,9% ВВП. В 2025 году доходы, как ожидается, составят 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб., расходы — 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.

15 ноября Госдума одобрила во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. К принятию рекомендовали 768 поправок, большинство из которых — правительственные. Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснил, что поправки предлагают «только по открытой части» распределить 3,254 трлн руб.

17 ноября Госдума приняла федеральный бюджет в третьем чтении.

РБК подсчитал, что в бюджете на 2024 год ко второму чтению распределили из закрытой части в открытую около 1,2 трлн руб.