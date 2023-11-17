 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдума приняла закон о федеральном бюджете

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла в финальном третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с законом, доходы государственного бюджета в 2024 году составят 35 трлн руб., в 2025 году — 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб. Для сбалансированности бюджета в 2024 году власти используют средства ФНБ в размере 1,3 трлн рублей.

Власти перераспределят более ₽1 трлн из закрытой части бюджета в открытую
Экономика
Фото:Андрей Епихин / ТАСС

Ко второму чтению закона правительство вносило более 760 поправок, предполагающих перераспределение средств на 2024–2026 годы в объеме 6,7 трлн руб. Только в бюджете на 2024 год были перераспределены из закрытой части в открытую около 1,2 трлн руб., подсчитал РБК.  

Материал дополняется.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Госдума госбюджет
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 96,59 (-0,54) Инвестиции, 16 ноя, 16:29 Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 88,95 (-0,51) Инвестиции, 16 ноя, 16:29
Парламент Бурятии одобрил эвтаназию безнадзорных животных Общество, 11:03
«В первый месяц сделали полмиллиона»: как работать с Яндекс Маркетом РБК и Яндекс Маркет, 10:58
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 10:58
Песков предрек отношение россиян к тем, кто «разинул рот» после отъезда Политика, 10:58
В Чехии начали опечатывать российские объекты недвижимости из-за санкций Политика, 10:55
Развожаев объявил о воздушной тревоге в Севастополе Политика, 10:53
Акции банков США под давлением: что может спровоцировать их рост Pro, 10:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Госдума приняла закон о федеральном бюджете Политика, 10:47
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 10:46
Песков заявил, что следующий президент должен быть «таким же, как Путин» Политика, 10:44
Российский хоккеист лишился нескольких зубов в матче НХЛ. Видео Спорт, 10:44
Почему факторинг считается антикризисным инструментом Отрасли, 10:43
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 10:35
МИД заявил о приверженности Кэмерона «деструктивной линии» Политика, 10:35