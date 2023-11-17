Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024 год

Фото: duma.gov.ru

Государственная дума приняла в финальном третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с законом, доходы государственного бюджета в 2024 году составят 35 трлн руб., в 2025 году — 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб. Для сбалансированности бюджета в 2024 году власти используют средства ФНБ в размере 1,3 трлн рублей.

Ко второму чтению закона правительство вносило более 760 поправок, предполагающих перераспределение средств на 2024–2026 годы в объеме 6,7 трлн руб. Только в бюджете на 2024 год были перераспределены из закрытой части в открытую около 1,2 трлн руб., подсчитал РБК.

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