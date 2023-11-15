Госдума приняла проект бюджета на 2024 год в основном чтении

Госдума приняла проект бюджета на 2024 год в основном чтении

Во втором чтении были одобрены почти 770 поправок. Автор большинства из них — правительство

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума в среду, 15 ноября, одобрила во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. РБК следил за трансляцией.

К принятию были рекомендованы 768 поправок, большинство из них — правительственные.

«Принятыми поправками предлагается только по открытой части распределить средства на самые необходимые расходы в размере 3,254 трлн рублей», — сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (по-видимому, подразумевая объемы за трехлетний период).

В частности, расходы на социальную политику увеличиваются более чем на 2 трлн руб., отметил он. Также, по словам Макарова, вырастут расходы на здравоохранение, образование, культуру и кинематографию, науку гражданского назначения, сельское хозяйство.

«Мы действительно много что сделали, много что улучшили», заметил министр финансов Антон Силуанов.

Ранее Минфин сообщал, что правительство подготовило ко второму чтению более 760 поправок, предполагающих перераспределение бюджетных средств на 2024–2026 годы в объеме 6,7 трлн руб. Только в бюджете на 2024 год ко второму чтению перераспределены из закрытой части в открытую около 1,2 трлн руб. (чистый результат, рассчитанный как разница между суммой перераспределения из закрытой в открытую часть и из открытой в закрытую), подсчитал РБК. В результате доля закрытых расходов сократилась примерно на 3 п.п. относительно первоначальной версии проекта бюджета — с 30 до 26,8% всех трат.

Основные параметры бюджета были приняты в первом чтении, во втором чтении возможно только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Доходы федерального бюджета в 2024 году запланированы в объеме 35 трлн руб., расходы — на уровне 36,6 трлн руб. Дефицит составит 1,59 трлн руб., или 0,9% ВВП. В 2025 году доходы, как ожидается, составят 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб., расходы — 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно.

Какие поправки приняты

Практически все пункты из постановления Госдумы, принятого по итогам первого чтения бюджета, учтены в одобренных поправках, сообщил Макаров. Они касаются, в частности, сельского хозяйства, здравоохранения, детского отдыха, образования и рынка труда. Особо Макаров выделил «поправку имени Валентины Терешковой» о выделение целевой финансовой поддержки Центру подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в размере 5 млрд руб. и поправку об обеспечении детей с диабетом приборами, позволяющими контролировать уровень сахара в крови без прокола пальца.

Лишь одна инициатива депутатов — о дополнительном финансировании госпрограммы «Социально-экономическое развитие Калининградской области» не нашла отражения в поправках, отметил Макаров. Однако, по его словам, госпрограмма возобновлена по решению президента и начнет действовать с 1 января, то есть фактически мнение парламента по этому вопросу учтено.

Как ранее писал РБК, основная часть перераспределения из закрытой части в открытую коснулась раздела «Национальная оборона» — 725 млрд руб. Более 40% этой суммы (305,26 млрд руб.) будет направлено на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в оборонной сфере (медицина, связь), социальные гарантии военнослужащим, совершенствование военно-политической и психологической работы в вооруженных силах. Более 370 млрд руб. составляет увеличение в 2024 году открытых расходов на выплату персоналу в вооруженных силах.

Во втором чтении одобрено решение не пропускать индексацию окладов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы и таможенных органов, судебных приставов в 2024 году.

Также ко второму чтению дополнительно распределены среди новых регионов особые субсидии на 2024 год, направленные в том числе на социальную поддержку граждан, чьи дома утрачены или повреждены в результате боевых действий (24,7 млрд руб.), восстановление распределительных сетей (3 млрд руб.), развитие угольной отрасли в Донецкой и Луганской народных республиках (2,2 млрд руб.), докапитализацию местных фондов развития промышленности (3,9 млрд руб.).