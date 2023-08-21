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Wildberries назвал цену пострадавших из-за ливней в Подмосковье товаров

Wildberries оценил пострадавшие товары на затопленном ливнем складе в ₽15 млн

Стоимость товаров, которые пострадали из-за затопления склада Wildberries в Электростали, составляет примерно 15 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Предварительная стоимость товаров, пострадавших в результате аномальных осадков в Подмосковье, составляет около 15 млн рублей. В эту сумму входят как собственные товары Wildberries, так и товары продавцов платформы: в основном это одежда и обувь», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что точный размер ущерба будет установлен после инвентаризации. Продавцам, чьи товары пострадали, маркетплейс пообещал выплатить компенсацию.

В Москве и области в течение дня 20 августа шли сильные дожди. Из-за ливня пострадал в том числе склад Wildberries в подмосковной Электростали: ливень повредил крышу, и вода затопила часть склада площадью около 500 кв. м. Общая площадь помещений — 250 тыс. кв. м. Сотрудников подтопленной секции эвакуировали, а товары переместили оттуда в другие отделы. Позднее на складе начались восстановительные работы.

Теги
Wildberries ливень Московская область склад товары новости
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