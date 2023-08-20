Склад Wildberries в Электростали затопило из-за ливня в Подмосковье

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На складе Wildberries в подмосковной Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода затопила около 500 кв. м помещения (общая площадь склада — 250 тыс. кв. м), сообщили РБК в пресс-службе компании.

Сотрудников склада эвакуировали из подтопленной секции, пострадавших среди них нет, уточнили в Wildberries.

«Начались восстановительные ремонтные работы. Товары перемещены в другие секции склада. Сумма ущерба будет установлена в ходе инвентаризации, после чего компенсируем продавцам стоимость утраченного товара», — заявили в компании, добавив, что склад продолжит работу в стандартном режиме.

В течение дня 20 августа в Москве шли сильные дожди. Столичное управление МЧС и власти города предупреждали, что дожди и ливни будут идут до конца суток. Гидрометцентр объявил в столице оранжевый (опасный) уровень погодной опасности. В отдельных районах Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков, больше всего на севере, северо-востоке и северо-западе города.

Из-за дождей затопило магазин техники DNS в торговом центре «Парк 11» на улице Тимирязевской, вестибюль станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро (в районе СВАО). Также ливень повредил крышу концертного зала VK Stadium на Ленинградском проспекте, вода залила сцену и танцпол, никто не пострадал. Городские власти предупредили о локальных задержках наземного транспорта.