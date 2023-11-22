Песков допустил поездку Путина в Чечню «со временем»
Президент России Владимир Путин приедет в Чечню «со временем», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС про приглашение от главы республики Рамзана Кадырова.
«[Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы», — сказал Песков.
«Сейчас очень напряженная повестка», — отметил он.
20 ноября Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.
По его словам, старейшины ругают Кадырова за то, что Путин не приезжает в Чечню. «Вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам», — сказал глава республики в ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.
Путин в последний раз приезжал в Чечню в 2011 году, когда был премьер-министром.
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