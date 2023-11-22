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Политика ,  
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Песков допустил поездку Путина в Чечню «со временем»

Песков: Путин приедет в Чечню со временем

Президент России Владимир Путин приедет в Чечню «со временем», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС про приглашение от главы республики Рамзана Кадырова.

«[Кадыров] его пригласил. И со временем когда-то, конечно, [Путин] приедет. Он же ездит в регионы», — сказал Песков.

«Сейчас очень напряженная повестка», — отметил он.

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Адам Кадыров

20 ноября Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.

По его словам, старейшины ругают Кадырова за то, что Путин не приезжает в Чечню. «Вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам», — сказал глава республики в ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

Путин в последний раз приезжал в Чечню в 2011 году, когда был премьер-министром.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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