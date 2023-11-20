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Политика ,  
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Кадыров пригласил Путина посетить Чечню

Кадыров пригласил Путина приехать в Чечню

Кадыров пригласил Путина посетить Чечню
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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, старейшины ругают Кадырова за то, что Путин не приезжает в Чечню. «Вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам», — сказал глава республики в ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

Кадыров также отметил, что Путин восстановил всю республику, а «не только автовокзалы, аэропорты».

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«Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа», — ответил президент, поблагодарив Кадырова.

Кадыров поговорил с Путиным по видеосвязи во время церемонии обновления парка общественного транспорта в субъектах России.

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Путин в последний раз приезжал в Чечню в 2011 году, когда был премьер-министром. В 2010 году в республику приезжал тогдашний президент России Дмитрий Медведев. 

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Рамзан Кадыров Чечня Владимир Путин
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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