Кадыров пригласил Путина посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
По его словам, старейшины ругают Кадырова за то, что Путин не приезжает в Чечню. «Вы давно не были у нас, поэтому они меня ругают и просили вам передать, чтобы вы приехали к нам», — сказал глава республики в ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.
Кадыров также отметил, что Путин восстановил всю республику, а «не только автовокзалы, аэропорты».
«Все, что сделано в республике, сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа», — ответил президент, поблагодарив Кадырова.
Кадыров поговорил с Путиным по видеосвязи во время церемонии обновления парка общественного транспорта в субъектах России.
Путин в последний раз приезжал в Чечню в 2011 году, когда был премьер-министром. В 2010 году в республику приезжал тогдашний президент России Дмитрий Медведев.
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