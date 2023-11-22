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Военная операция на Украине ,  
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Военные нанесли поражение «Азову» на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении военные нанесли поражение «Азову»
Сюжет
Военная операция на Украине

Военные из группировки «Центр» совместно с артиллерией нанесли в районе Серебрянского лесничества поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Подразделения группировки поразили три опорных пункта, три района скопления техники и около 30 артиллерийских позиций украинских войск на краснолиманском направлении.

Потери ВСУ составили около 200 военнослужащих и два автомобиля, заявил начальник пресс-центра.

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«Азов» стал бригадой нацгвардии Украины в начале 2023 года. В августе представитель этого ведомства Николай Уршалович сообщил, что «Азов» восстановился и «приступил к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества».

Накануне Минобороны сообщило. что военнослужащие России за сутки отразили четыре атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях

Теги
Украина ВСУ Минобороны Азов
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