Военные из группировки «Центр» совместно с артиллерией нанесли в районе Серебрянского лесничества поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Подразделения группировки поразили три опорных пункта, три района скопления техники и около 30 артиллерийских позиций украинских войск на краснолиманском направлении.

Потери ВСУ составили около 200 военнослужащих и два автомобиля, заявил начальник пресс-центра.

«Азов» стал бригадой нацгвардии Украины в начале 2023 года. В августе представитель этого ведомства Николай Уршалович сообщил, что «Азов» восстановился и «приступил к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества».



Накануне Минобороны сообщило. что военнослужащие России за сутки отразили четыре атаки ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях