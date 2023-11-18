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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе по «Азову» и подавлении артиллерии ВСУ

Минобороны: военные ударили по «Азову» и подавили 30 артиллерийских расчетов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска нанесли удары по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук

Кроме того, в районах Торского участка и Серебрянского лесничества военные нанесли удары по штурмовым группам 47-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка Национальной гвардии Украины, сказал собеседник агентства.

«Вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов националистов. Потери противника на направлении составили до 100 военнослужащих ВСУ», — уточнил он.

Минобороны сообщило об уничтожении флотом катеров ВСУ в Черном море
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Накануне в ежедневной сводке российское Минобороны сообщило об отражении 23 атак украинских войск на краснолиманском направлении за неделю с 11 по 17 ноября. Потери противника за тот же период ведомство оценило более чем в 1,1 тыс. военнослужащих. За неделю ВСУ потеряли восемь боевых бронированных машин, 14 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, говорилось в сводке.

Теги
Минобороны Украина ВСУ артиллерия батальон Азов
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