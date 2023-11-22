Маск пообещал направить часть доходов X на помощь Израилю и сектору Газа

Бизнесмен Илон Маск заявил, что доходы соцсети X (ранее — Twitter), «полученные от контента, связанного с войной в секторе Газа», направят в израильские больницы, а также международным гуманитарным организациям, которые работают в анклаве, таким как Красный Крест.

На вопрос пользователя, каким образом Маск проследит, чтобы гуманитарная помощь «не попадет в руки ХАМАС», бизнесмен ответил, что в компании будут «отслеживать, как расходуются средства». «Мы должны заботиться о невиновных независимо от расы, вероисповедания, религии или чего-либо еще», — подчеркнул он.

Другой пользователь написал Маску, что Красный Крест используется ХАМАС для «территористической активности» и прикрепил к сообщению видео допроса сотрудника Минздрава сектора Газа.

«Окей, как лучше всего помочь детям в секторе Газа? Может быть, просто закупить педиатрические медицинские товары напрямую?», — ответил пользователю бизнесмен.

17 ноября Маска обвинили в антисемитизме после того, как он публично поддержал пост, где говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям». «Вы на самом деле говорите правду», — прокомментировал он.



Затем бизнесмен написал серию твитов, где выделил Антидиффамационную лигу — американскую неправительственную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, заявив, что она «пропагандирует расизм в отношении белых людей».



На фоне этих событий Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании приостановили размещение рекламы в Х.



Сам Маск назвал обвинения в антисемитизме в свой адрес «далекими от реальности» и пригрозил «термоядерным» судебным иском проекту Media Matters, который обвинил его в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».