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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Маск пообещал направить часть доходов X на помощь Израилю и сектору Газа

Маск: часть доходов X направят на помощь Израилю и сектору Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Бизнесмен Илон Маск заявил, что доходы соцсети X (ранее — Twitter), «полученные от контента, связанного с войной в секторе Газа», направят в израильские больницы, а также международным гуманитарным организациям, которые работают в анклаве, таким как Красный Крест.

На вопрос пользователя, каким образом Маск проследит, чтобы гуманитарная помощь «не попадет в руки ХАМАС», бизнесмен ответил, что в компании будут «отслеживать, как расходуются средства». «Мы должны заботиться о невиновных независимо от расы, вероисповедания, религии или чего-либо еще», — подчеркнул он.

Другой пользователь написал Маску, что Красный Крест используется ХАМАС для «территористической активности» и прикрепил к сообщению видео допроса сотрудника Минздрава сектора Газа.

«Окей, как лучше всего помочь детям в секторе Газа? Может быть, просто закупить педиатрические медицинские товары напрямую?», — ответил пользователю бизнесмен.

Илон Маск назвал «далекими от правды» обвинения в антисемитизме
Политика
Илон Маск

17 ноября Маска обвинили в антисемитизме после того, как он публично поддержал пост, где говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым людям». «Вы на самом деле говорите правду», — прокомментировал он.

Затем бизнесмен написал серию твитов, где выделил Антидиффамационную лигу — американскую неправительственную организацию, противостоящую антисемитизму и другим формам нетерпимости к евреям, заявив, что она «пропагандирует расизм в отношении белых людей».

На фоне этих событий Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие компании приостановили размещение рекламы в Х.

Сам Маск назвал обвинения в антисемитизме в свой адрес «далекими от реальности» и пригрозил «термоядерным» судебным иском проекту Media Matters, который обвинил его в поддержке «пагубной антисемитской теории заговора».

Теги
Персоны
Илон Маск Израиль Палестина сектор Газа
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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