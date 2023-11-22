В «Исламском джихаде» сообщили о гибели израильской заложницы

Военное крыло палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) «Бригады Аль-Кудс» заявило о гибели израильтянки, которая находилась в заложницах.

«Мы объявляем о смерти поселенки Ханны Кацир, которую мы ранее выразили готовность освободить — по гуманитарным соображениям», — говорится в заявлении группировки. По их словам, к ее гибели привело «промедление» Израиля.

В «Бригадах Аль-Кудс» также заявили об отказе от ответственности за безопасность израильских пленных во время «варварских и яростных бомбардировок каждого дюйма сектора Газа».

Боевики ХАМАС захватили в Израиле около 240 заложников, их удерживают в секторе Газа. Четверо были впоследствии освобождены. В группировке сообщали о пропаже и вероятной гибели примерно 60 заложников при израильских обстрелах.

The Financial Times писала, что ХАМАС и Израиль близки к соглашению по освобождению части заложников. Так, источник газеты сообщил, что переговоры, в которых также принимают участие США и Катар, «продвигались хорошо», обсуждались следующие условия: обмен до 50 заложников на некоторых палестинских заключенных, а также доставка гуманитарной помощи в сектор Газа.