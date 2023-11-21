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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Страны БРИКС осудили насилие против палестинцев и израильтян

Лидеры стран БРИКС осудили насилие в отношении палестинцев и израильтян
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Лидеры стран БРИКС осудили насилие в отношении палестинских и израильских мирных граждан и призвали провести независимые расследования произошедших в ходе обострения израильско-палестинского конфликта событий. Об этом говорится в заявлении по итогам внеочередного саммита организации, опубликованного в X (Twitter).

«Акты насилия, нацеленные против палестинских и израильских мирных граждан, подвергли осуждению, включая военные преступления, неизбирательные нападения, в том числе на гражданскую инфраструктуру, а также все провокации, подстрекательства и разрушения», — говорится в третьем пункте документа.

Главы стран БРИКС отметили, что должны обеспечить проведение независимого и прозрачного расследования произошедших событий в соответствии с международными стандартами.

Помимо насилия лидеры и представители государств организации осудили «любое индивидуальное или массовое насильственное перемещение и депортацию палестинцев с их собственной земли». В документе подчеркнули, что принудительное перемещение как внутри сектора Газа, так и в соседние страны, «представляет собой серьезные нарушения Женевских конвенций и военные преступления».

Кремль сообщил о внеочередном саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

21 ноября лидеры стран БРИКС собрались на внеочередной саммит для обсуждения ситуации в секторе Газа. В организацию входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что действия Израиля в секторе Газа являются военными преступлениями. Он подчеркнул, что «умышленная блокировка поставок лекарств, топлива, еды и воды жителям Газы равносильна геноциду».

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Президент России Владимир Путин отметил, что для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке региону необходимо долгосрочное и устойчивое перемирие. Он назвал это самой актуальной задачей и призвал продолжить обсуждение войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС в рамках БРИКС.

Теги
БРИКС Израиль сектор Газа ХАМАС
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