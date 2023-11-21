Путин назвал перемирие самой актуальной задачей на Ближнем Востоке

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Для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке региону необходимо долгосрочное и устойчивое перемирие, это самая актуальная задача, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС, темой которого стала ситуация в секторе Газа.

«По большому счету самой актуальной задачей видится достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия. <...> Важно не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Президент призвал продолжить обсуждение в рамках БРИКС развития войны между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС.

25 октября Путин заявил, что «некоторые силы» пытаются втянуть в палестино-израильский конфликт как можно больше других стран, «играя на национальных и религиозных чувствах» миллионов людей. Он отметил, что позиция России «не имеет какого-то конъюнктурного характера», и подчеркнул, что она основана на решении Совета Безопасности ООН о создании двух независимых государств — Израиля и Палестины.

Через несколько дней Путин повторил, что ключ к решению конфликта на Ближнем Востоке — основание суверенного, независимого Палестинского государства. Президент добавил, что израильские власти стали мстить палестинцам «по принципу коллективной ответственности» вместо борьбы с преступниками и террористами.