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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Кремль сообщил о внеочередном саммите БРИКС по ситуации в секторе Газа

Песков: 21 ноября пройдет внеочередной саммит БРИКС по ситуации в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Главы стран БРИКС 21 ноября проведут внеочередные консультации в режиме видеоконференции, которые будут посвящены ситуации в секторе Газа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Состоится очень важный внеочередной саммит БРИКС, который был инициирован председательствующей ЮАР по теме палестино-израильского конфликта, по ситуации вокруг Газы», — заявил Песков.

По его мнению, голос БРИКС в новом, расширенном составе «должен быть слышен и услышан» в мире, поэтому состоятся выступления глав государств — членов объединения. По итогам саммита планируется принять совместное заявление, добавил пресс-секретарь российского президента.

Предыдущий саммит глав государств БРИКС проходил в конце августа в ЮАР, президент Владимир Путин участвовал в нем по видеосвязи.

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Сектор Газа

Сейчас в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. По итогам прошедшего летом саммита было принято решение о расширении организации — в нее приглашены Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Их полноправное членство начнется с 1 января 2024 года.

Комментируя ситуацию в Газе, президент Владимир Путин говорил о необходимости для Палестины создать свое независимое государство. При этом глава государства отмечал право Израиля на защиту, так как он подвергся «беспрецедентной по своей жестокости атаке» со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС.

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Теги
Дмитрий Песков БРИКС сектор Газа саммит
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