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Политика ,  
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Медведев предупредил об угрозе глобальной цифровой диктатуры

Медведев: США запустили процессы, грозящие глобальной цифровой диктатурой
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

США и западные страны воспользовались IT-монополистами и развернули процессы, грозящие миру глобальной цифровой диктатурой, заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма.

«США решили воспользоваться тем, что у них прописались все основные IT-монополисты и социальные сети. И запустили процессы, логическим завершением которых может стать глобальная цифровая диктатура», — отметил Медведев.

По его словам, речь идет о формировании выгодной информационной повестки дня с учетом доминирования западных компаний в IT-сфере. «В ход идут такие нечистоплотные методы, как подкуп СМИ, а также цензура со стороны американских IT-гигантов», — добавил Медведев.

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Политика
Дмитрий Медведев

В июне 2023 года Медведев заявил, что любая технологическая компания, отрицающая сотрудничество со спецслужбами той или иной страны, «беззастенчиво врет» или собирается закрыться. Он уточнил, что это касается владельцев смартфонов от Apple или Samsung.

В октябре американская компания Meta Platforms Ink. (организация признана экстремистской и запрещена в России) заявила, что будет блокировать публикации под авторством ХАМАС и в поддержку этого палестинского движения.

В компании осудили «жестокие террористические атаки» боевиков на Израиль. Аккаунты, связанные с ХАМАС, удаляют и в Х (Twitter), а YouTube и TikTok удалили видео со сценами жестокости и дезинформацией.

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Дмитрий Медведев США монополия
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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