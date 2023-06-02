Медведев не поверил, что Apple не сотрудничает со спецслужбами США
Любая технологическая компания, которая отрицает сотрудничество со спецслужбами той или иной страны, либо «беззастенчиво врет», либо собирается закрыться, заявил журналистам зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений «Андроидом», — отметил он (цитата по ТАСС).
1 июня ФСБ вместе с ФСО сообщила об «аномалиях», характерных для iPhone и обусловленных «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения». По данным ФСБ, это связано с «разведывательной акцией американских спецслужб» — заражены несколько тысяч iPhone, в том числе и устройства дипломатических представительств в России. Что именно происходит с телефонами после заражения, в ведомстве не объяснили.
Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США. В компании заявили, что «никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать с каким-либо правительством для внедрения бэкдора (уязвимость, позволяющая получить несанкционированный доступ к устройству. — РБК) в какой-либо продукт Apple».