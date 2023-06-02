Медведев об Apple и спецслужбах США: все производители смартфонов сотрудничают с разведкой

Медведев не поверил, что Apple не сотрудничает со спецслужбами США

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Любая технологическая компания, которая отрицает сотрудничество со спецслужбами той или иной страны, либо «беззастенчиво врет», либо собирается закрыться, заявил журналистам зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений «Андроидом», — отметил он (цитата по ТАСС).

1 июня ФСБ вместе с ФСО сообщила об «аномалиях», характерных для iPhone и обусловленных «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения». По данным ФСБ, это связано с «разведывательной акцией американских спецслужб» — заражены несколько тысяч iPhone, в том числе и устройства дипломатических представительств в России. Что именно происходит с телефонами после заражения, в ведомстве не объяснили.

Apple отвергла обвинения в сотрудничестве с разведкой США. В компании заявили, что «никогда не сотрудничали и не будут сотрудничать с каким-либо правительством для внедрения бэкдора (уязвимость, позволяющая получить несанкционированный доступ к устройству. — РБК) в какой-либо продукт Apple».