Медведев назвал трудным возвращение европейского бизнеса в Россию

Медведев: европейским компаниям будет очень трудно вернуться в Россию

Дмитрий Медведев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Европейские компании понесли колоссальные убытки из-за ухода с российского рынка, им будет трудно вернуться в страну, если это вообще возможно, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Ущерб [компаний Европы] измеряется десятками миллиардов долларов. Но если финансовые потери им, возможно, когда-то удастся покрыть, то имиджевые и репутационные — едва ли. Вернуться в Россию будет очень трудно, если вообще возможно», — написал Медведев на странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на рынке не бывает пустот, поскольку даже высокие технологии замещаются или заимствуются. Медведев подчеркнул, что Россия наращивает собственное производство. Он назвал уход европейских компаний «уникальным шансом создать свои компетенции там, где их не было».

После начала военной операции на Украине ряд западных компаний объявили об уходе из России или сокращении бизнеса в стране.

В июле 2023 года Financial Times подсчитала, что крупнейшие европейские компании (газета проанализировала отчеты 600 организаций) с февраля 2022 года в связи с обесценением активов в России либо уходом с рынка страны потеряли по меньшей мере €100 млрд. По странам наибольшие убытки понесли компании из Великобритании, Германии и Франции.

В августе РБК выяснил, что почти половина (504 из 1034) иностранных компаний оставили за собой возможность вернуться в Россию. Большинство из них — американские, за ними следуют британские и японские.