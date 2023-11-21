Подразделения российской группировки войск «Восток» сорвали контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Приютное на южнодонецком направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорвали попытку контратаки противника в районе северо-западнее Приютного. Пехота ВСУ уничтожена», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, военные пресекли попытки ротации подразделений ВСУ в окрестностях Урожайного. Украинская сторона потеряла военнослужащих, автомобильную технику и два минометных расчета, сообщил Чехов.

Накануне в ежедневной сводке оборонное ведомство отчиталось об ударах по украинским подразделениям и технике в районе села Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Потери украинской стороны на южнодонецком направлении за сутки велрмство оценило примерно в 70 военнослужащих. Также ВСУ потеряли боевую машину пехоты и два автомобиля, говорилось в сводке.