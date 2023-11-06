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Политика ,  
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Военные Израиля задержали немецких журналистов на Западном берегу Иордана

Израильские военные задержали группу журналистов немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан, сообщила телекомпания.

По данным студии ARD в Тель-Авиве, журналистов остановили недалеко от Хеврона — города в южной части Западного берега реки Иордан. Журналисты находились там так, как «расследовали случаи насилия со стороны радикальных поселенцев в отношении палестинцев», уточнил ARD.

«Солдаты угрожали нам оружием и спрашивали, евреи ли мы. Нашего коллегу оскорбили как предателя», — рассказал корреспондент телеканала Ян-Кристоф Китцлер.

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