22 журналиста погибли во время войны Израиля и ХАМАС
За время войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС погибли не менее 22 журналистов — 18 палестинцев, три израильтянина и один ливанец. Об этом сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ).
Еще восемь журналистов получили ранения, трое пропали без вести или задержаны. Организация отметила, что есть и неподтвержденные сведения об угрозах, пропаже, нападениях и убийствах журналистов, ведется проверка этих сообщений. Комитет указывал и на увеличение давления со стороны властей, в частности — цензуру.
«Журналисты в Газе сталкиваются с экспоненциальным риском», — отмечал координатор программ CPJ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шериф Мансур.
Корреспонденты Би-би-си, Al Jazeera, RT Arabic, Al-Araby TV и других медиа сообщали о препятствиях для работы, которые создают «израильская полиция, военные и другие лица», пишет комитет. Главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что при бомбардировках Газы у оператора телеканала Халеда Эльдерры погибла вся семья из 12 человек.
За две недели войны в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, свыше 5 тыс. пострадали, сообщают власти. Минздрав Палестины сообщает о 4,1 тыс. погибших в секторе Газа и 13,1 тыс. раненных. Среди погибших — 20 россиян.