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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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22 журналиста погибли во время войны Израиля и ХАМАС

Комитет защиты журналистов: 22 журналиста погибли из-за войны Израиля и ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Журналисты в Газе и Израиле получают угрозы и подвергаются нападениям, как минимум 22 из них погибли. Репортеры сообщают о давлении со стороны властей
Журналист Reuters Иссам Абдалла погибший во время работы на юге Ливана
Журналист Reuters Иссам Абдалла погибший во время работы на юге Ливана (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

За время войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС погибли не менее 22 журналистов — 18 палестинцев, три израильтянина и один ливанец. Об этом сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ).

Еще восемь журналистов получили ранения, трое пропали без вести или задержаны. Организация отметила, что есть и неподтвержденные сведения об угрозах, пропаже, нападениях и убийствах журналистов, ведется проверка этих сообщений. Комитет указывал и на увеличение давления со стороны властей, в частности — цензуру.

«Журналисты в Газе сталкиваются с экспоненциальным риском», — отмечал координатор программ CPJ на Ближнем Востоке и в Северной Африке Шериф Мансур.

Корреспонденты Би-би-си, Al Jazeera, RT Arabic, Al-Araby TV и других медиа сообщали о препятствиях для работы, которые создают «израильская полиция, военные и другие лица», пишет комитет. Главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что при бомбардировках Газы у оператора телеканала Халеда Эльдерры погибла вся семья из 12 человек.

За две недели войны в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, свыше 5 тыс. пострадали, сообщают власти. Минздрав Палестины сообщает о 4,1 тыс. погибших в секторе Газа и 13,1 тыс. раненных. Среди погибших — 20 россиян.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль сектор Газа журналисты погибшие Ливан
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