Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по цели за пределами региона
Губернатор Голубев: ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области
В Ростовской области сработали системы ПВО, которые обнаружили цель за пределами региона.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
«Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО», — написал глава региона и призвал жителей сохранять спокойствие.
Голубев регулярно сообщает о работе ПВО по целям, которые были зафиксированы вне Ростовской области.
6 ноября 2023 года он сообщил, что силы противовоздушной обороны отработали по целям в зоне специальной военной операции.
«Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие», — написал он тогда.