 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по цели за пределами региона

Губернатор Голубев: ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Ростовской области сработали системы ПВО, которые обнаружили цель за пределами региона.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО», — написал глава региона и призвал жителей сохранять спокойствие.

Голубев регулярно сообщает о работе ПВО по целям, которые были зафиксированы вне Ростовской области.

6 ноября 2023 года он сообщил, что силы противовоздушной обороны отработали по целям в зоне специальной военной операции.

«Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие», — написал он тогда.
 

Теги
Ростов-на Дону Василий Голубев ПВО
Материалы по теме
В Ростовской области силы ПВО отработали по целям в зоне военной операции
Политика
В Ростовской области дважды сработали системы ПВО
Политика
Обломки сбитого в Ростове дрона повредили шесть домов и автомобиль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 97,78 (-0,75) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 91,26 (-0,86) Инвестиции, 16:25
Как предпринимателю получить ₽3 тыс. за открытие счета в «Сбере» Новая экономика, 16:58
Как российские моторные масла вытесняют импортные аналоги Новая экономика, 16:56
Акции «Яндекса» подорожали после новости о возможной продажи активов Инвестиции, 16:54
Гибридный формат и виртуальный офис: как изменятся решения для ВКС Тренды, 16:49
«Рособоронэкспорт» заявил о решении проблем с расчетами за оружие Политика, 16:49
В Казахстане предложили ввести новый вид воинской службы Политика, 16:46
Бразилия нанесла рекордные 77 ударов в матче юниорского ЧМ по футболу Спорт, 16:45
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие из этих научных разработок на самом деле существуют. Тест РБК и Росатом, 16:43
Минфин обвинил Запад в создании картельного механизма на рынке алмазов Экономика, 16:39
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 16:33
Комиссии в сети биткоина выросли в 6 раз с начала месяца Крипто, 16:29
«Валдай 8» — современный городской грузовик для бизнеса РБК и Газ, 16:20
Компания Dreame представила новый флагманский робот-пылесос L30 РБК+, 16:07
Продукты с интеллектом: как нейросеть внедряется в пищепром Национальные проекты, 16:05