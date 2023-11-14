Губернатор Голубев: ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области

Ростовский губернатор сообщил о работе ПВО по цели за пределами региона

Фото: РИА Новости

В Ростовской области сработали системы ПВО, которые обнаружили цель за пределами региона.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО», — написал глава региона и призвал жителей сохранять спокойствие.

Голубев регулярно сообщает о работе ПВО по целям, которые были зафиксированы вне Ростовской области.

6 ноября 2023 года он сообщил, что силы противовоздушной обороны отработали по целям в зоне специальной военной операции.



«Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие», — написал он тогда.

