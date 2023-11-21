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Общество ,  
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В Минобрнауки решили сократить обучение в вузах для выпускников колледжей

Минобрнауки: сроки обучения в вузах для выпускников колледжей могут сократить
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Министерство науки и высшего образования планирует сократить срок обучения в вузах для выпускников колледжей в рамках разработки новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

В начале ноября президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки проработать вопрос сокращения сроков обучения в вузах для выпускников колледжей при условии, что направление программы высшего образования совпадает с полученным ранее. Ответственным назначен министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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Реформирование системы образования началось в прошлом году. Тогда Путин выступил за синтез «всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий» и предложил вернуться к базовой подготовке специалистов.

В конце мая того же года Фальков заявил о намерении России отказаться от Болонской системы, которая предусматривает четыре года бакалавриата и два года магистратуры вместо пятилетнего специалитета, а также возможность для студентов одного вуза продолжить обучение в другом, в том числе за рубежом. В начале июня российские вузы были из нее исключены.

В минувшем марте Фальков допустил сокращение срока обучения в магистратуре до года. По его словам, в новой системе образования «можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда» получить знания за этот срок.

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Теги
колледж вузы высшее образование Минобрнауки

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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