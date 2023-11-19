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Палестино-израильский конфликт ,  
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Число погибших в секторе Газа превысило 13 тыс.

Число погибших в секторе Газа в результате войны с Израилем превысило 13 тыс.
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Saeed Jaras / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Saeed Jaras / Keystone Press Agency / Global Look Press

Число мирных жителей, погибших в результате войны палестинской группировки ХАМАС и Израиля в секторе Газа, превысило 13 тыс., передает Al Jazeera со ссылкой на пресс-службу правительства анклава.

Среди погибших 5,5 тыс. — дети, а 3,5 тыс. — женщины, сказано в сообщении. Ранения получили свыше 30 тыс. жителей, 75% из которых — женщины и дети.

Ранее подконтрольный ХАМАС Минздрав сектора Газа сообщал о 12,3 тыс. погибших, среди которых 5 тыс. — дети, а 3,3 тыс. — женщины.

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11 ноября министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле рассказала, что в секторе Газа прекратили работу 20 из 35 больниц. В учреждениях, по ее словам, закончились топливо и медицинские расходные материалы.

В крупнейшей больнице сектора Газа — «Аш-Шифа» — Израиль проводит «точечную и целенаправленную операцию». Власти страны настаивают, что комплекс используется боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия.

Совместная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ООН охарактеризовала ситуацию в «Аш-Шифе» как «отчаянную». ВОЗ объявила об эвакуации пациентов оттуда в медицинский комплекс «Насер» и Европейскую больницу Газы на юге анклава, но подчеркнула, что и эти учреждения работают «на пределе возможностей».

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