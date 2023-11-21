Япония начала подготовку к «непредвиденной» ситуации из-за спутника КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил властям страны принять необходимые меры и подготовиться к непредвиденным обстоятельствам после получения уведомления от КНДР о намерении запустить спутник в период с 22 ноября до 1 декабря. Об этом он сообщил журналистам, передает NHK.

«Мы примем меры для сбора информации и ее предоставления населению, и будем сотрудничать с заинтересованными странами, чтобы потребовать отмены запуска», — сказал Кисида.

Он добавил, что дополнительно получил властям принять меры предосторожности «на случай непредвиденных обстоятельств».

Возможное использование КНДР баллистической ракеты для запуска спутника премьер назвал нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Северная Корея 21 ноября уведомила береговую охрану Японии о планах запустить искусственный спутник в период с 22 по 1 декабря, пишет телеканал. Ожидается, что обломки могут упасть в Желтом море к юго-западу от берегов Северной Кореи и в Тихом океане восточнее Филиппин. Эти районы находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии, уточняет NHK.

Береговая охрана Японии выпустила предупреждение для судов с призывом проявить осторожность с учетом возможного падения обломков.

КНДР предприняла две попытки запуска разведывательного спутника «Маннигён-1» в мае и августе, однако они закончились неудачно. США, Япония, Южная Корея и ООН осудили действия Пхеньяна, заявив, что использование технологии баллистических ракет грубо нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и может дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе и за его пределами. В Северной Корее в ответ заявили, что страна имеет законное право на освоение космоса.

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик 19 ноября допустил, что КНДР может запустить свой разведывательный спутник уже на этой неделе или до конца ноября, чтобы опередить Южную Корею, которая намерена запустить свой первый военный спутник 30 ноября с базы Ванденберг в Калифорнии. Аппарат должна вывести на орбиту ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX.