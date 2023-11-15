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КНДР провела испытание «сверхмощного» двигателя для баллистической ракеты

КНДР провела испытание твердотопливного двигателя для баллистической ракеты

Северная Корея провела испытание твердотопливного двигателя для новой баллистической ракеты средней дальности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ракетная промышленность разработала сверхмощные твердотопливные реактивные двигатели для новой баллистической ракеты средней дальности, которая имеет важное стратегическое значение. Затем успешно провела первое наземное испытание двигателя первой ступени 11 ноября, первое испытание двигателя второй ступени — 14 ноября», — говорится в сообщении.

В ходе испытаний был достигнут «очень удовлетворительный результат», отмечает ЦТАК. «Испытание создало прочную гарантию для надежного ускорения разработки новой баллистической ракеты средней дальности», — добавили там.

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Северная Корея регулярно проводит испытания, в том числе запуская баллистические и крылатые ракеты. Один из последних запусков произошел в середине сентября. 13 сентября южнокорейское агентство Yonhap передавало, что КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Об этом также сообщило Минобороны Японии.

Газета Mainichi Shinbun писала со ссылкой на Минобороны Японии, что позднее КНДР запустила вторую ракету, вероятно также баллистическую. Обе упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Правительство страны выразило протест КНДР в связи с пусками, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

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Теги
Северная Корея КНДР баллистическая ракета испытание
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