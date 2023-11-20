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Общество ,  
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Путин поручил повысить комфорт поездок на общественном транспорте

Путин поручил повысить скорость и комфорт поездок на общественном транспорте
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российские власти должны повышать степень комфорта и скорость общественного транспорта, заявил президент Владимир Путин на мероприятии, посвященном передаче российским регионам новой техники для обновления общественного транспорта. Стенограмма выступления главы государства опубликована на сайте Кремля.

«На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится всe более популярным», — сказал президент.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Рост популярности общественного транспорта, по словам Путина, обусловлен скоростью и экономичностью передвижения на нем. Только автобусы, троллейбусы и трамваи в стране ежегодно перевозят более 10 млрд пассажиров, уточнил он.

Путин призвал улучшать систему таких перевозок не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, а также на сельских территориях.

«Среди ключевых приоритетов здесь ежегодное, ритмичное обновление техники, а значит, снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране», — добавил президент России.

Как сообщил в августе глава Минтранса Виталий Савельев со ссылкой на данные российских регионов, средний возраст автобусов в стране составляет около восьми лет при сроке службы от семи до десяти лет; у троллейбусов — 15 лет при сроке службы до 15 лет; у трамваев — 25 лет при сроке службы 25 лет; у электричек — 13 лет при сроке службы не менее 30 лет. На тот момент в эксплуатации находилось более 41 тыс. транспортных средств, срок службы которых истек, уточнял министр.

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Тогда же Путин назвал обновление парка общественного транспорта во всех регионах России системной задачей. Регионы, по его словам, заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. «Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность, машиностроителей и их смежников», — отмечал глава государства.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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