Путин потребовал от общественного транспорта «не ветшать,  а молодеть»

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Обновление парка общественного транспорта во всех регионах России является важнейшей задачей, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Главной темой встречи стали вопросы развития общественного транспорта в стране.

«Системной задачей <...> является обеспечение ежегодного снижения среднего возраста парка общественного транспорта в субъектах России», — сказал президент.

По словам Путина, регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тыс. автобусов, 5 тыс. троллейбусов и 4 тыс. трамваев. «Опираться здесь мы должны именно на нашу промышленность, машиностроителей и их смежников», — уточнил глава государства.

Эталоном системы общественного транспорта Путин назвал Москву. Президент отметил, что возможности столицы и регионов «мягко говоря» отличаются, но везде парк должен «не ветшать, а молодеть».

За 2021–2022 годы власти сократили 200 маршрутов наземного общественного транспорта в 84 крупнейших городах России, оценил в ноябре 2022 года руководитель группы общественного транспорта Simetra Юрий Сурнин.

По данным компании, число автобусов сократилось на 7% (с 61 тыс. до 56,7 тыс. единиц), суммарный парк троллейбусов и трамваев — на 3% (с 11,9 до 11,6 тыс.). Эти данные могут быть плохим сигналом, свидетельствующим о стагнации систем городских пассажирских перевозок, предупредил Сурнин.

В пресс-службе Минтранса не прокомментировали выводы исследования, но заверили, что из бюджета продолжают вкладываться средства на обновление подвижного состава.