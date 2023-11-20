Правительству рекомендовали форсировать внедрение транспорта на газе

Госсовет рекомендовал правительству и регионам принять форсированные меры для популяризации транспорта на газе. До 2022 года производство такой техники или переоборудование на нее росло. Но с 2023 года тренд сменился

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Комиссия Госсовета по направлению «Энергетика» рекомендовала правительству и властям субъектов рассмотреть пакет инициатив для форсированного распространения транспорта и техники, работающих на газомоторном топливе (ГМТ). РБК ознакомится с протоколом заседания, состоявшегося 12 октября.

Доля природного газа в качестве моторного топлива составляет всего 2% от общего объема его потребления автотранспортом, указывается в документе. При этом доля транспортных издержек в ВВП страны составляет 14%, что в 1,5–2 раза выше, чем в развитых странах мира. Использование более дешевого газа помогло бы решить проблему.

Для этого Госсовет предлагает:

существенно увеличить размер субсидий в 2026–2030 годах на разработку, производство и покупку транспорта на газе;

предусмотреть в бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов субсидию автопроизводителям транспорта на газе в размере не менее 30 млрд руб. на трехлетку (бюджет программы в 2023 году составил 2,7 млрд руб., на 2024 год уже предусмотрено 16,7 млрд руб.);

предусмотреть производство техники и транспорта на газе не только для автомобильной отрасли, но и для других отраслей экономики — например, водного, железнодорожного транспорта, карьерной техники и различного оборудования;

увязать прогнозы по потреблению ГМТ, за которые отвечает Минэнерго, с прогнозами производства такой техники (Минпромторг);

разработать поэтапную программу ограничения и даже запрета эксплуатации водных судов, работающих на дизельном топливе в городских акваториях;

рассмотреть создание отдельного инвестфонда или оператора по всем проектам в сфере ГМТ для повышения эффективности распределения на них бюджетных средств;

рассмотреть снижение (обнуление) ставки ввозной таможенной пошлины на оборудование для инфраструктуры производства и потребления ГМТ, включая элементы транспортных средств, комплектующие, у которых нет отечественных аналогов, и одновременное увеличение пошлин на оборудование, аналоги которого имеются в стране;

установить пониженную ввозную пошлину (5%) не только на газомоторные и дизельные тягачи, но и на другие шасси массой 20–50 т (самосвалы, мусоровозы и т.п.);

ввести с 2028 года запрет на курсирование в городах с населением более 500 тыс. человек неэкологичного пассажирского транспорта;

сделать бесплатным проезд на ГМТ-транспорте по платным дорогам и ввести 50-процентные скидки для техники на газе в системе «Платон» (система взимания платы с грузовой техники массой свыше 12 т).

Какие есть проблемы с внедрением

Участники прошедшего Госсовета, среди которых были представители Минэнерго, Минтранса, Минпромторга, губернаторы регионов, представители бизнеса, зафиксировали множество проблем для развития рынка газомоторного топлива в России.

Смежные программы разных министерств часто не увязаны между собой по показателям, следует из протокола. Минэнерго субсидирует переоборудование транспорта на газ и строительство заправок, Минпромторг администрирует программу поддержки спроса на такую технику (компенсация производителю за скидку при продаже серийных газовых моделей). Ни в одной программе нет прогнозов по объемам производства техники для других отраслей экономики, кроме автомобильной, отметили участники. Поэтому прогнозы Минэнерго по потреблению «газомоторки» не увязаны с количеством производимой техники.

В 2022 году объем потребления ГМТ на всех видах техники достиг 1,7 млрд куб. м. Согласно целевым показателям госпрограммы «Развитие энергетики», к 2024 году потребление метана должно увеличиться уже до 2,7 млрд куб. м, а к 2030 году — до 6,8 млрд куб. м. Объем производства СПГ должен вырасти с 31,3 млн т в 2022 году до 47,3 млн т в 2024 и 2025 годах.

Чтобы потребить 2,72 млрд куб. метана, нужно 528 тыс. автомобилей, но на сегодняшний день в России парк газомоторных автомобилей составляет 290 тыс. единиц, отметил (на заседании) гендиректор компании «Газпром газомоторное топливо» Денис Корниенко. Загрузка заправок с учетом этого сейчас составляет только 34%. И если до 2022 года наблюдался активный рост производства техники (до 10,7 тыс. единиц в год) и ее переоборудования на газ (до 17,1 тыс. единиц в год), то в 2023 году произведено лишь 3044 автомобиля на КПГ (компримированный природный газ — сжатый на компрессорной станции до давления 200—250 бар) и СПГ, что не позволяет достичь установленных объемов потребления, отметил Корниенко.

Вместе с тем требует доработки и программа переоборудования — сегодня эта субсидия осваивается лишь на 25% от выделенных лимитов, следует из протокола. Участники дискуссии отметили и неравномерность поддержки: если автобусов на ГМТ в России уже 35 тыс., то дорожно-коммунальной техники — всего лишь 1 тыс. единиц, и в этом сегменте отсутствует господдержка.

Массовый перевод пассажирского транспорта на СПГ состоялся только в Санкт-Петербурге (более 1500 автобусов), отмечено в протоколе. Еще ряд компаний в Твери, Нижнем Новгороде, городах Уральского федерального округа также используют автомобили на СПГ.

За девять с половиной месяцев 2023 года в России произведено около 9,92 тыс. автомобилей на ГМТ (2,2% от общего объема производства), отметил на заседании представитель Минпромторга. При этом на складах сохраняются остатки таких автомобилей — «запасы» превышают 3,8 тыс. штук. Из выделенных в этом году 2,7 млрд руб. на субсидии автопрому выбраны только 1,5 млрд руб., следует из протокола.

Как власти планируют расширять использование газа

В пресс-службе Минэнерго РБК сообщили, что вопрос освобождения отдельных видов оборудования и частей для производства СПГ от ввозных пошлин будет рассматриваться на заседании Евразийской комиссии, которое состоится в понедельник, 20 ноября. По оценке ведомства, эта мера позволит снизить стоимость проектов по производству малотоннажного СПГ и отпускную цену на их продукцию.

В Минпромторге РБК сказали, что более десяти машиностроительных предприятий в стране уже подтвердили «российскость» своей продукции для строительства газовых заправок. А с 2025 года будет необходимо использовать и отечественный компрессор при производстве АГНКС (автомобильная газонаполнительная компрессорная станция).

Представитель Минэкономразвития в комментарии РБК лишь отметил, что для снижения выбросов СО 2 необходимо, исходя из возможностей производства и достаточности предложения, использовать транспорт с альтернативными двигателями, в том числе на ГМТ.

По мнению Дмитрия Гусева, зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», обнуление пошлин не требуется, необходимо лишь развивать собственное производство оборудования. «Газпром», по словам эксперта, должен оставаться «единственным окном», которое как производит оборудование, так и поставляет газ. В противном случае происходит «размывание» денег.

Доля транспортных средств, которые используют ГМТ в России, оценивается в пределах 5%, и это самая оптимистичная цифра, поскольку достоверно неизвестно, какое их количество еще на ходу, а данные актуализируются медленнее, чем такие транспортные средства приходят в негодность, оценил Илья Жарский, управляющий партнер экспертной группы Veta. На долю легковых автомобилей на ГМТ приходятся еще более скромные 0,1–0,2%, так как серийных моделей практически нет, или серии малые — как правило, под заказ.

Причина низкого спроса на транспорт на ГМТ заключается в том, что эффект от перехода на альтернативный вид топлива, с учетом необходимости внесения изменений в конструкцию и топливную систему автомобиля и снижения его ресурса в этой связи, ощутим только в масштабе крупных автопарков или владельцев машин, которые активно эксплуатируют их в коммерческих целях, объяснил Жарский. Поэтому эффект низкой стоимости газа (на 20–25% дешевле бензина и дизтоплива) «съедается».

Сегодня в развитии ГМТ заинтересованы только сами производители сжиженного газа, которые ищут новые каналы сбыта продукции, полагает Жарский. При этом во всем мире активно идет переход на электродвигатели, и этот тренд поддерживается и в России, хотя он «конкурирующий» для ГМТ. Поэтому качественного рывка на газомоторном рынке и не происходит.

Для форсированного внедрения ГМТ действенным было бы появление на государственном уровне структуры, отвечающей за газомоторную отрасль в целом, начиная от разработки новой стратегии и заканчивая полномочиями софинансирования всех заинтересованных участников рынка (инвесторы в АГНКС, компании — установщики оборудования, операторы поверки баллонов, операторы оплаты за заправку и др.), считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Причем все процессы должны быть оцифрованы для эффективного мониторинга реализации проекта — от отпуска газа до появления RFID-меток для газовых баллонов, заключил эксперт.