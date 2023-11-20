Глава АвтоВАЗа назвал причину блокировок транзакций иностранными банками
Иностранные банки блокируют платежи АвтоВАЗа из-за включения компании в американский санкционный SDN List, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
По его словам, последствием введения жесткого санкционного режима стали «массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества» с автопромом.
«Иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции», — сказал Соколов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.
Он добавил, что платежи блокируют «повсеместно» — «не только из недружественных дестинаций». Блокировки идут «с учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков», подчеркнул Соколов.
В сентябре АвтоВАЗ попал под санкции США. Также в санкционный список включили «Автодор», «Москвич», «Трансмашхолдинг» (ТМХ), НПО «Сатурн» и автопроизводителя «Соллерс».
Компанию внесли в американский список SDN (Specially Designated Nationals List — список подсанкционных лиц), что влечет блокировку всех принадлежащих лицу или компании активов, находящихся в США, и запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными лицами, включая получение от таких лиц и предоставление им или в их интересах денежных средств, товаров или услуг.
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