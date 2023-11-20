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Война санкций ,  
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Глава АвтоВАЗа назвал причину блокировок транзакций иностранными банками

Глава АвтоВАЗа: иностранные банки блокируют платежи из-за включения в SDN List
Сюжет
Война санкций
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости

Иностранные банки блокируют платежи АвтоВАЗа из-за включения компании в американский санкционный SDN List, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

По его словам, последствием введения жесткого санкционного режима стали «массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества» с автопромом.

«Иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции», — сказал Соколов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Он добавил, что платежи блокируют «повсеместно» — «не только из недружественных дестинаций». Блокировки идут «с учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков», подчеркнул Соколов.

В сентябре АвтоВАЗ попал под санкции США. Также в санкционный список включили «Автодор», «Москвич», «Трансмашхолдинг» (ТМХ), НПО «Сатурн» и автопроизводителя «Соллерс».

Компанию внесли в американский список SDN (Specially Designated Nationals List — список подсанкционных лиц), что влечет блокировку всех принадлежащих лицу или компании активов, находящихся в США, и запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными лицами, включая получение от таких лиц и предоставление им или в их интересах денежных средств, товаров или услуг.

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Теги
АвтоВАЗ SDN иностранные банки блокировка
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