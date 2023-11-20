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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле села в Брянской области пострадал жилой дом

Брянский губернатор Богомаз: при обстреле ВСУ села Курковичи поврежден жилой дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Украинские военные обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате обстрела частично поврежден один жилой дом и хозяйственные постройки. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз.

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Фото:Google Maps

18 ноября Брянская область дважды подверглась атакам украинских военных. Ночью силы ПВО сбили беспилотник над Унечским районом области. Губернатор сообщил, что пострадавших и разрушений не было.

Вечером того же дня под обстрел попала деревня Грудская в Севском районе. В результате атаки было нарушено электроснабжение, рассказал Богомаз.

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Брянская область Александр Богомаз обстрел Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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