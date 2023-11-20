Минобороны сообщило о перехвате дрона над Московской областью

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией московской области, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

Дрон перехватили в 23:20 (мск), о разрушениях и пострадавших ведомство не сообщило.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал, что летевший на Москву беспилотник сбили в подмосковной Электростали. По его словам, в результате падения обломков никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия, добавил Собянин.

В ночь на 19 ноября Собянин также сообщил о сбитом дроне на подлете к Москве — в Богородском городском округе Подмосковья, о пострадавших не сообщалось.