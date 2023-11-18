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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об обстреле деревни Грудская в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ деревни Грудская
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные обстреляли деревню Грудская в Севском районе, никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате обстрела нарушено электроснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона.

Деревня Грудская расположена примерно в 4 км от границы с Сумской областью Украины. По данным на 2013 год, в населенном пункте проживали 57 человек.

Утром 18 ноября Богомаз рассказал о сбитом силами ПВО беспилотнике над Унечским районом Брянской области. Позже Минобороны сообщило, что атака дрона в региона была пресечена «сегодня ночью», не уточнив точное время.

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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

В прошлый раз Брянская область подверглась атаке со стороны Украины 14 ноября. Тогда там сбили беспилотник. В ту же ночь силами ПВО также были сбиты дроны в Московской, Тамбовской и Орловской областях. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что беспилотник был сбит на северо-западе региона, повреждений объектов инфраструктуры зафиксировано не было, никто не пострадал.

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Брянская область Александр Богомаз обстрел Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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