В Брянской области сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник над Унечским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны сообщило, что атака беспилотника самолетного типа в Брянской области была пресечена «сегодня ночью», не уточнив точное время.

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о перехвате украинских беспилотников. Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов над Смоленской областью.

11 ноября, Богомаз сообщил о перехвате четырех дронов самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, который граничит с Черниговской областью Украины. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, тогда не было.