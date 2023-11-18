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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили беспилотник

Богомаз: в Брянской области сбили беспилотник
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Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили беспилотник над Унечским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Минобороны сообщило, что атака беспилотника самолетного типа в Брянской области была пресечена «сегодня ночью», не уточнив точное время.

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Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о перехвате украинских беспилотников. Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов над Смоленской областью.

11 ноября, Богомаз сообщил о перехвате четырех дронов самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, который граничит с Черниговской областью Украины. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, тогда не было.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники Украина ВСУ
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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