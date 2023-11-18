В Брянской области сбили беспилотник
Силы ПВО сбили беспилотник над Унечским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
Минобороны сообщило, что атака беспилотника самолетного типа в Брянской области была пресечена «сегодня ночью», не уточнив точное время.
Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают о перехвате украинских беспилотников. Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении трех дронов над Смоленской областью.
11 ноября, Богомаз сообщил о перехвате четырех дронов самолетного типа над Стародубским муниципальным округом, который граничит с Черниговской областью Украины. Пострадавших и разрушений, по словам губернатора, тогда не было.