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Минфин протестирует цифровой рубль в отдельных видах бюджетных расходов

Минфин протестирует цифровой рубль в ряде статей расходов бюджета в 2024 году
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министерство финансов и Банк России проведут пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов в следующем году. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.

«Договорились, что определим несколько таких видов расходов, по которым запустим в следующем году пилот. Казначейство получило соответствующее поручение. Центральный банк отрабатывает вместе с Казначейством эту задачу», — рассказал министр.

По словам Силуанова, в первую очередь цифровой рубль важен в отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств. «Это и определенные социальные выплаты для граждан, определенные субсидии, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг», — пояснил он.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Закон о цифровом рубле — третьей форме денег, которая будет использоваться наряду с наличными и безналичными, — вступил в силу 1 августа. Цифровой рубль представляет собой цифровой код, который хранится в электронном кошельке. Выпускает этот код Центробанк, он же ответственен за создание платформы для хранения цифровой национальной валюты.

Тестирование цифрового рубля в российских банках началось в середине августа. В проведении операций на пилотном этапе участвуют 13 кредитных организаций. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду.

Точных сроков поступления цифрового рубля в широкое обращение регулятор не называл. В ЦБ допустили, что все граждане смогут получить возможность открывать цифровые кошельки для новой формы денег в 2025–2027 году.

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Теги
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