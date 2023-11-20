Число погибших из-за урагана в Сибири выросло до четырех
В Кемеровской области крышу одного из зданий сорвало порывом ветра, в результате ее падения погиб 66-летний сторож, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Мужчина получил серьезные травмы и умер на месте происшествия. Следователи осмотрели место трагедии.
«По данному факту в следственном отделе по г. Белово СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
В Кемеровской области из-за урагана пострадали 18 человек.
19 ноября на некоторые регионы Сибири обрушился ураган, ветер срывал крыши и валил деревья. Скорость порывов ветра достигала 33–35 м/с.
Ураган затронул не только Кемеровскую область, пострадали Красноярский и Алтайский края, а также некоторые районы Томской области. Стихийное бедствие привело к тому, что были повреждены автомобили и здания, во многих районах отключился свет.
В Новокузнецке из-за урагана 19 ноября ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина из-за дерева, которое упало на легковую машину.
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