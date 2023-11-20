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Общество ,  
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Число погибших из-за урагана в Сибири выросло до четырех

Из-за урагана в Сибири погибли четыре человека
Фото: СК России по Кемеровской области – Кузбассу
Фото: СК России по Кемеровской области – Кузбассу

В Кемеровской области крышу одного из зданий сорвало порывом ветра, в результате ее падения погиб 66-летний сторож, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Мужчина получил серьезные травмы и умер на месте происшествия. Следователи осмотрели место трагедии.

«По данному факту в следственном отделе по г. Белово СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

На Сибирь обрушился ураган
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В Кемеровской области из-за урагана пострадали 18 человек.

19 ноября на некоторые регионы Сибири обрушился ураган, ветер срывал крыши и валил деревья. Скорость порывов ветра достигала 33–35 м/с.

Ураган затронул не только Кемеровскую область, пострадали Красноярский и Алтайский края, а также некоторые районы Томской области. Стихийное бедствие привело к тому, что были повреждены автомобили и здания, во многих районах отключился свет.

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В Новокузнецке из-за урагана 19 ноября ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина из-за дерева, которое упало на легковую машину.

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Фото:KemAdmOnline / Telegram

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Теги
Сибирь Кемеровская область погибшие ураган
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