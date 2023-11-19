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Общество ,  
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Число жертв урагана в Кемеровской области выросло до трех

МЧС: число жертв урагана в Кузбассе выросло до трех, пострадали 18 человек
Фото: KemAdmOnline / Telegram
Фото: KemAdmOnline / Telegram

Число погибших в результате прохождения урагана в Кемеровской области выросло до трех, еще 18 человек пострадали, сообщил начальник регионального управления МЧС Алексей Шульгин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о двух погибших в Новокузнецке — 58-летнем мужчине и 60-летней женщине. Оба погибли в результате падения дерева на машину, в которой они находились. В том же автомобиле сидели 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, их госпитализировали.

Еще одна женщина пострадала в Новокузнецке, когда на нее обрушилась вывеска со стены торгового центра.

19 ноября на некоторые регионы Сибири обрушился ураган, ветер срывал крыши и валил деревья. По информации МЧС, скорость порывов достигала 33–35 м/с.

В двух городах Кузбасса ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана
Общество
Фото:СК РФ

В результате прохождения урагана в области без света остались 65 тыс. человек. В двух городах региона — Новокузнецке и соседнем Прокопьевске — ввели режим ЧС из-за непогоды. Как рассказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, в городе повреждено более 40 кровель в многоквартирных домах, повалено свыше 200 деревьев.

Повреждения получили десятки автомобилей и объектов социальной инфраструктуры. 20 ноября в школах города отменили занятия у первой смены, решение о занятиях у второй смены примут утром того же дня. Работу детских садов временно приостановили.

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Мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников сообщил о перебоях в электро-, тепло- и водоснабжении, повреждениях высоковольтных линий и гидроузла.

МЧС предупредило жителей региона, что непогода в области сохранится и ночью, скорость порывов в отдельных местах достигнет 18–23 м/с. Днем 20 ноября ветер стихнет до 4–9 м/c, местами прогнозируются порывы до 14 м/с.

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Теги
Кемеровская область погибшие непогода ураган МЧС
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