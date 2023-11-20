Си Цзиньпин заявил о выдержавших испытания отношениях России и Китая

Си Цзиньпин (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Китайско-российские отношения выдержали испытания сложностями международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам десятого диалога «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Текст зачитал руководитель отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао.

«Мир вступил в новый период турбулентности и преобразований. Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями международной обстановки», — считает Си Цзиньпин (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в Китае готовы развивать отношения с Россией «в духе вечного добрососедства, всестороннего стратегического взаимодействия».

Президент России Владимир Путин в статье «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для газеты «Жэньминь Жибао», опубликованной в марте, заявил, что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю. По его словам, сейчас они вступают в новую эпоху.

«Российско-китайские отношения <...> превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие — всеобъемлющим», — считает Путин.

В октябре в интервью Медиакорпорации Китая президент России отметил, что отношения между двумя странами «складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел», диалог возникал «спокойно» и «аккуратно». «Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще из прежних времен», — заявил Путин.