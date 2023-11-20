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Ученые предупредили о наводнениях и засухах в 2024 году из-за Эль-Ниньо

FT: влияние Эль-Ниньо может усилиться в 2024 году, мир ждут наводнения и засухи

Феномен Эль-Ниньо, из-за которого прогревается экваториальная часть Тихого океана, может сохранится и в 2024 году, сообщает Financial Times со ссылкой на опрошенных ученых.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), Эль-Ниньо продлится по меньшей мере до апреля 2024 года. Генсек ВМО, метеоролог Петтери Таалас заявил, что 2023 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024 год — «еще теплее».

ВМО также прогнозирует увеличение осадков в ближайшие три месяца в Южной Америке, Центральной и Восточной Азии. Экстремальные явления, такие как засухи или наводнения, будут усиливаться, считает Таалас.

«Единственная надежда на последовательное и устойчивое снижение глобальной температуры — это сокращение выбросов парниковых газов», — заявил Уолтер Бэтген, ученый из Международного научно-исследовательского института климата и общества Колумбийского университета.

Он подчеркнул, что тенденции похолодания и потепления в Тихом океане имеют локальные «побочные эффекты», обычно для стран близких к экватору, однако они не сравнимы с влиянием парниковых газов.

Эль-Ниньо — это феномен, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного не более, чем на 3 градуса. Обратный процесс, когда она становится холоднее обычного на примерно ту же температуру, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского как «мальчик» и «девочка» соответственно. Они сменяют друг друга каждые 2—7 лет.

Эль-Ниньо пришел в 2023 году, тогда Всемирная метеорологическая организация предупредила о рекордных температурах и волнах экстремальной жары

Последние два месяца — сентябрь и октябрь 2023 года — стали самыми теплыми за всю историю наблюдений за средней температурой Земли. В Рио-де-Жанейро 14 ноября воздух прогрелся до рекордных 58,5 градусов. Ученые Национального института метеорологии связали волну жары с парниковыми газами и Эль-Ниньо.

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Теги
изменение климата глобальное потепление
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