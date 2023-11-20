Нацполиция Украины: в Киеве при взрыве гранаты погибли военный и его жена

В Киеве военный с женой погибли при взрыве гранаты

В Днепропетровском районе Киева взорвалась граната, сообщает городская полиция в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, который услышал взрыв в соседней квартире. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и врачи.

В результате взрыва погибло два человека: военнослужащий и его жена, также ранения получил брат мужчины, его госпитализировали. «На месте происшествия работают профильные службы. Подробности предоставят после завершения проверки», — говорится в публикации.

6 ноября Геннадий Частяков, помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, вернулся домой с подарками от коллег и начал показывать их родственникам. Он достал подарочный ящик с гранатами и стал показывать сыну одну из них, она взорвалась. Частяков погиб, его сын получил тяжелые ранения, дочь — незначительные.

По данным Госбюро расследований Украины, боевые гранаты Частякову подарил офицер — он упаковал шесть снарядов в подарочный ящик и положил к ним бутылку крепкого алкоголя. Мужчину обвинили в приобретении, хранении, ношении и сбыте взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.