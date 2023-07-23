Житель Подмосковья взорвал дома гранату и погиб

Фото: mosoblproc / Telegram

Житель деревни Бортниково в Ступинском городском округе в ходе распития алкоголя взорвал дома советскую гранату, сообщила прокуратура Московской области.

Граната хранилась в летнем домике. 23-летний мужчина в шутку бросил ее на пол, предполагая, что она находится в нерабочем состоянии, но граната сдетонировала. Мужчина погиб на месте, сидевшие рядом за столом четверо человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести и попали в больницу.

По версии Следственного комитета, 23-летний житель Ступино дома демонстрировал гранату своим знакомым, при этом «в игровой форме» вынимая и вставляя обратно чеку. В результате произошел взрыв. РЕН ТВ пишет, что в деревне Бортниково мужчина взорвал гранату во время застолья из-за ссоры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о незаконном хранении или ношении боеприпасов (ч. 1 ст. 222) и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст.118 УК). Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и деятельность органов системы профилактики и исполнения родителями своих обязанностей.

В середине мая учебная граната взорвалась в руках у мужчины из подмосковного Орехово-Зуево, когда он демонстрировал ее друзьям, сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, никто кроме него не пострадал.

Телеграм-канал Shot пишет, что это была страйкбольная граната. Она взорвалась в руках 66-летнего мужчины. По данным телеграм-канала, его доставили в реанимацию. Там он скончался от полученных ран и травматического шока.