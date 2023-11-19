 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Более 300 врачей попросили Путина освободить художницу Скочиленко

Врачи попросили Путина освободить Скочиленко из-за проблем со здоровьем
Сюжет
Военная операция на Украине
Саша Скочиленко
Саша Скочиленко (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Более 300 врачей в открытом письме к президенту Владимиру Путину попросили освободить из колонии петербургскую художницу Александру Скочиленко, осужденную по делу о фейках об армии, из-за проблем со здоровьем.

В обращении, которое опубликовал хирург Александр Ванюков в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), говорится, что у Скочиленко «диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания». Из-за пребывания в колонии здоровье девушки может ухудшиться, говорят медики.

Согласно документам, представленным защитой в суде, у нее порок сердца, биполярное расстройство и целиакия (непереносимость глютена, которая требует специальной диеты).

На момент публикации материала письмо подписали 311 врачей.

Художницу Скочиленко приговорили к 7 годам по делу о «фейках» на ценниках
Политика
Александра Скочиленко

16 ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 33-летнюю Скочиленко к семи годам колонии общего режима. Художницу обвинили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК. Дело против нее возбудили из-за того, что 31 марта прошлого года в одном из магазинов «Перекресток» она заменила ценники на листовки с информацией о военных действиях на Украине. Следствие утверждало, что Скочиленко действовала «умышленно, с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ». Свою вину она не признала. С апреля прошлого года Скочиленко находилась под арестом. Обвинение требовало приговорить девушку к восьми годам колонии.

Скочиленко в последнем слове не согласилась с доводами обвинения, что она действовала «по мотивам политической ненависти и вражды, по мотивам ненависти и вражды к какой-либо социальной группе». По ее словам, она действовала в целях защиты интересов России и ее граждан, а также в целях поддержания международного мира и безопасности. «Я переполнена чувством сострадания ко всем погибшим и пострадавшим», — заявила художница.

Читайте на РБК Pro
Рисковики — это новые разработчики: кого ищут и сколько платят в банках
Как привлечь должника к субсидиарной ответственности вне банкротного дела
Часть релокантов вернулись в Россию. Чем «развитый мир» оказался хуже
В России пересмотрят закон о биометрии: кому стоит беспокоиться

Филолог Светлана Друговейко-Должанская провела независимую экспертизу по делу Скочиленко в апреле этого года и не обнаружила «разжигания ненависти и вражды» и дискредитации армии в замененных девушкой ценниках, писал «Коммерсантъ Санкт-Петербург». Друговейко-Должанская раскритиковала экспертизу, заказанную следствием. В октябре она была уволена из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где занимала должность старшего преподавателя кафедры русского языка филологического факультета вуза, писала «Фонтанка».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Врачи открытое письмо Владимир Путин художница
Материалы по теме
Суд заочно приговорил Милова к восьми годам за «фейки» об армии
Политика
Участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно арестовали по делу о фейках о ВС
Политика
Верзилова заочно приговорили к 8,5 годам колонии по статье о фейках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
В Новокузнецке ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана Общество, 13:42
В Новокузнецке недоиграли матч ВХЛ из-за сильнейшего за 45 лет урагана Спорт, 13:36
Как проводить онлайн-встречи продуктивно. Советы психолога РБК и SberJazz, 13:33
Синоптик сообщил о движении урагана из Сибири на восток Общество, 13:32
В Мексике начал извергаться вулкан Попокатепетль. Видео Общество, 13:06
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 13:05
Мбаппе быстрее Месси и Роналду забил 300 голов за карьеру Спорт, 13:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В чем выгода работы с самозанятыми для бизнеса РБК и Сбер, 12:50
В Ачинске школьник признался в убийстве одноклассника топором Общество, 12:42
Почему прогулки на свежем воздухе стали роскошью: новые тренды горожан РБК и Ahead, 12:38
Более 300 врачей попросили Путина освободить художницу Скочиленко Политика, 12:38
Овечкин забил гол и одержал 400-ю победу на домашней арене «Вашингтона» Спорт, 12:34
На Сибирь обрушился ураган Общество, 12:19
Кучеров и Панарин вошли в тройку лучших игроков дня в НХЛ Спорт, 12:18