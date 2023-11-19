Более 300 врачей попросили Путина освободить художницу Скочиленко

Саша Скочиленко (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Более 300 врачей в открытом письме к президенту Владимиру Путину попросили освободить из колонии петербургскую художницу Александру Скочиленко, осужденную по делу о фейках об армии, из-за проблем со здоровьем.

В обращении, которое опубликовал хирург Александр Ванюков в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), говорится, что у Скочиленко «диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания». Из-за пребывания в колонии здоровье девушки может ухудшиться, говорят медики.

Согласно документам, представленным защитой в суде, у нее порок сердца, биполярное расстройство и целиакия (непереносимость глютена, которая требует специальной диеты).

На момент публикации материала письмо подписали 311 врачей.

16 ноября Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 33-летнюю Скочиленко к семи годам колонии общего режима. Художницу обвинили по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК. Дело против нее возбудили из-за того, что 31 марта прошлого года в одном из магазинов «Перекресток» она заменила ценники на листовки с информацией о военных действиях на Украине. Следствие утверждало, что Скочиленко действовала «умышленно, с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ». Свою вину она не признала. С апреля прошлого года Скочиленко находилась под арестом. Обвинение требовало приговорить девушку к восьми годам колонии.

Скочиленко в последнем слове не согласилась с доводами обвинения, что она действовала «по мотивам политической ненависти и вражды, по мотивам ненависти и вражды к какой-либо социальной группе». По ее словам, она действовала в целях защиты интересов России и ее граждан, а также в целях поддержания международного мира и безопасности. «Я переполнена чувством сострадания ко всем погибшим и пострадавшим», — заявила художница.

Филолог Светлана Друговейко-Должанская провела независимую экспертизу по делу Скочиленко в апреле этого года и не обнаружила «разжигания ненависти и вражды» и дискредитации армии в замененных девушкой ценниках, писал «Коммерсантъ Санкт-Петербург». Друговейко-Должанская раскритиковала экспертизу, заказанную следствием. В октябре она была уволена из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где занимала должность старшего преподавателя кафедры русского языка филологического факультета вуза, писала «Фонтанка».