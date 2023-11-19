Судью по делу художницы Скочиленко рекомендовали на новую должность

Оксану Демяшеву выдвинули кандидатом на пост заместителя председателя Калининского районного суда Петербурга. В середине ноября она приговорила к семи годам колонии художницу Александру Скочиленко по делу о фейках про армию

Александра Скочиленко (Фото: Антон Ваганов / Reuters)

Судью Василеостровского района Санкт-Петербурга Оксану Демяшеву, которая приговорила художницу Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима по делу о фейках про армию, рекомендовали назначить на должность заместителя председателя Калининского районного суда города. Это следует из материалов предварительной повестки заседания квалификационной коллегии судей от 17 ноября.

Конкурс на должность открыт с 10 июля, и Демяшева — единственный претендент, говорится на сайте коллегии. Сейчас Демяшева является судьей Василеостровского района по уголовным делам.

Демяшева вынесла решение по делу Александры Скочиленко 16 ноября. Художницу приговорили к семи годам по делу о фейках про российскую армию.

Скочиленко арестовали в апреле. Уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах и государственных органах, максимальное наказание — до 15 лет) возбудили после того, как в марте 2022 года она в одном из супермаркетов заменила ценники на записки о боевых действия на Украине.

Следствие сочло, что она действовала «умышленно, с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ». Прокурор просил для художницы восемь лет, защита — оправдательного приговора. «Нет потерпевших, нет отягчающих обстоятельств. Нельзя наказывать за инакомыслие и инакочувствие», — говорила адвокат Яна Неповиннова.

Сама художница не согласилась с доводами обвинения о том, что она действовала «по мотивам ненависти и вражды к какой-либо социальной группе». По ее словам, она действовала в целях защиты интересов России и ее граждан, а также в целях поддержания международного мира и безопасности. «Я переполнена чувством сострадания ко всем погибшим и пострадавшим», — сказала она.

Скочиленко была под арестом более полутора лет. День в изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии, и с учетом этого в колонии она может провести примерно четыре года.

В апреле независимую экспертизу по делу Скочиленко проводила филолог Светлана Друговейко-Должанская. Она не нашла «разжигания ненависти и вражды» и дискредитации армии в замененных художницей ценниках, писал «Коммерсантъ Санкт-Петербург». Она раскритиковала экспертизу, проведенную по заказу следствия. В октябре Друговейко-Должанскую уволили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), где она занимала должность старшего преподавателя кафедры русского языка филологического факультета вуза.

После приговора Скочиленко более 300 врачей в открытом письме президенту Владимиру Путину попросили освободить художницу. Хирург Александр Ванюков отметил, что у нее «диагностирован ряд тяжелых хронических заболеваний, требующих надлежащего медицинского наблюдения и специального режима питания». Согласно документам, которые в суд предоставила защита, у Скочиленко порок сердца, биполярное расстройство и целиакия (непереносимость глютена, которая требует специальной диеты).