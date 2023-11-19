В Киеве раздались взрывы
В Киеве произошли взрывы
В Киеве прозвучали взрывы, сообщают «Укринформ» и «Страна.ua». В украинской столице работает ПВО, пишут Суспільне и Zn.ua.
Также о работе ПВО в Киевской области заявили в местной администрации. Власти попросили жителей находиться в укрытии. «Страна.ua» пишет о взрывах там.
В Киеве и области была объявлена повторная воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.