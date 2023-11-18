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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы
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Военная операция на Украине

В Киеве прогремели взрывы, передают издания «Зеркало Недели» и «Новини Live». Как сообщила Киевская городская военная администрация в телеграм-канале, в городе сработала система ПВО.

Взрывы, по данным изданий, прозвучали около 0:30 по местному времени (01:30 мск).

Украинский «24 канал» и «Зеркало недели» пишут, что системы ПВО сработали также в Хмельницкой области. По данным телеканала, то же произошло в Киевской и Черниговской областях.

Украинские власти сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы звучат в Винницкой, Черкасской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской и Одесской областях, на части территории Днепропетровской области, а также в Киеве.

Около 02:20 мск тревогу в Киеве отменили.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Киев Украина взрывы
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