В Астрахани 115 жильцов частично обрушившегося дома получили выплаты

Фото: МЧС России

В Астрахани 115 человек, пострадавшие и понесшие ущерб при обрушении двух подъездов в пятиэтажке 16 ноября, получили первые выплаты, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

«По моему поручению создана и работает комиссия по определению ущерба, по итогу граждане также получат финансовую поддержку», — уточнил глава Астраханской области.

Бабушкин отметил, что дальнейший этап — оценка имущества и разрушенной жилой площади. После этого муниципалитет предложит гражданам «либо готовые квартиры, либо денежные компенсации согласно оценке».

После обрушения дома в Астрахани ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда Бабушкин уточнил, что пострадавшим жильцам выплатят от 50 тыс. до 400 тыс. руб.

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Вечером 16 ноября в Астрахани рухнули третий и четвертый подъезды жилого дома на улице Привокзальной. Перед этим очевидцы сообщили, что в наружной стене дома заметили трещину. При обрушении погибла женщина 1939 года рождения. Бабушкин говорил, что в доме было 80 квартир, в них проживали более 200 человек.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 109 и ст. 168 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). По мнению следователей, обрушение произошло из-за проведения ремонта в одной из квартир, в результате чего были повреждены несущие конструкции.

18 ноября губернатор встретился с жильцами обрушившегося дома.