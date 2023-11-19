 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Астрахани 115 жильцов частично обрушившегося дома получили выплаты

Губернатор Бабушкин: в Астрахани 115 жильцов разрушенного дома получили выплаты
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Астрахани 115 человек, пострадавшие и понесшие ущерб при обрушении двух подъездов в пятиэтажке 16 ноября, получили первые выплаты, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

«По моему поручению создана и работает комиссия по определению ущерба, по итогу граждане также получат финансовую поддержку», — уточнил глава Астраханской области.

Бабушкин отметил, что дальнейший этап — оценка имущества и разрушенной жилой площади. После этого муниципалитет предложит гражданам «либо готовые квартиры, либо денежные компенсации согласно оценке».

После обрушения дома в Астрахани ввели режим чрезвычайной ситуации. Тогда Бабушкин уточнил, что пострадавшим жильцам выплатят от 50 тыс. до 400 тыс. руб.

В Астрахани 115 жильцов частично обрушившегося дома получили выплаты
Video

СК назвал возможную причину обрушения двух подъездов дома в Астрахани
Политика
Фото:babushkin30 / Telegram

Вечером 16 ноября в Астрахани рухнули третий и четвертый подъезды жилого дома на улице Привокзальной. Перед этим очевидцы сообщили, что в наружной стене дома заметили трещину. При обрушении погибла женщина 1939 года рождения. Бабушкин говорил, что в доме было 80 квартир, в них проживали более 200 человек.

Читайте на РБК Pro
Почему плохие люди чаще добиваются власти и что с этим делать
Рисковики — это новые разработчики: кого ищут и сколько платят в банках
Какие неочевидные причины заставляют вас прокрастинировать
Что не так с делом Аяза Шабутдинова, чей бизнес приносит ₽1 млрд в год

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 109 и ст. 168 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). По мнению следователей, обрушение произошло из-за проведения ремонта в одной из квартир, в результате чего были повреждены несущие конструкции.

18 ноября губернатор встретился с жильцами обрушившегося дома.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Астрахань Астраханская область Игорь Бабушкин выплаты обрушение дома
Материалы по теме
При обрушении на руднике в Забайкалье под завалами оказались два человека
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения части дома в Астрахани
Общество
Власти Астраханской области рассказали о состоянии дома до обрушения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Физика, математика и грань фантастики: чем сейчас живет российская наука РБК и Росатом, 12:10
В Новокузнецке сорванная ураганом вывеска ТЦ упала на женщину Общество, 12:09
Панарин сделал дубль и побил 50-летний клубный рекорд в НХЛ Спорт, 11:58
Почему подростки попадают в плохие компании и что с этим делать Pro, 11:49
Глава МИД Австрии предложил позвать Лаврова на встречу ОБСЕ Политика, 11:43
Как мониторят оползни на берегах Москвы-реки РБК и ДПиООС, 11:43
Власти Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 11:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ферстаппен выиграл этап «Ф-1» в Лас-Вегасе, повторив достижение Феттеля Спорт, 11:25
В Херсонской области военные предотвратили высадку десанта ВСУ на Днепре Политика, 11:21
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 11:21
Автопарковка, машинное зрение и шумоизоляция: космический кроссовер Geely РБК и Geely, 11:09
Где хотели бы жить российские работники. Инфографика Экономика, 11:00
В Астрахани 115 жильцов частично обрушившегося дома получили выплаты Общество, 10:59
«Яндекс.Такси» обяжут разместить серверы в Белоруссии Бизнес, 10:53