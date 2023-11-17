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В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения пятиэтажки

Губернатор Бабушкин: в Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения дома

Региональный режим чрезвычайной ситуации ввели в Астраханской области после обрушения пятиэтажки в Астрахани, сообщил журналистам губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что жильцам разрушенного дома выплатят от 50 до 400 тыс. руб. «Мы предпримем все усилия, чтобы оперативно предоставить маневренный фонд жильцам этого дома», — уточнил Бабушкин. По его словам, лишь одна семья решила остаться в пункте временного размещения после произошедшего, остальные уехали к родственникам.

Бабушкин заверил, что, по докладу главы города, обрушившийся дом неоднократно капитально ремонтировался, за ним была закреплена управляющая компания.

Очевидцы рассказали об обрушении части дома в Астрахани
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Губернатор уточнил, что по состоянию на 2:30 (1:30 мск) 17 ноября сотрудники МЧС разобрали 25% завалов здания. По предварительной оценке спасателей, завалы разберут до 14:00 (13:00 мск), сейчас по периметру дома стоит охрана.

Вечером 16 ноября рухнули третий и четвертый подъезды жилого дома на ул. Привокзальная. Очевидцы сообщили, что перед этим в наружной стене дома заметили трещину. В результате обрушения погибла женщина 1939 года рождения, несколько человек пропали без вести. Всех остальных жильцов дома эвакуировали, либо они отсутствовали на месте происшествия в момент разрушения.

В Астраханской области ввели режим ЧС после обрушения пятиэтажки
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В пресс-службе администрации губернатора региона уточнили РБК, что обрушение произошло в доме, который был построен в 1962 году. В 2018-2019 годах в здании проводился капитальный ремонт крыши и фасада. «Перекрытия внутри дома деревянные», — уточнили в пресс-службе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 и ст. 168 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности). По данным ведомства, обрушение произошло из-за строительно-ремонтных работ в одной из квартир, в результате чего были повреждены несущие конструкции.

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Теги
Астраханская область режим ЧС Игорь Бабушкин Астрахань обрушение дома новости
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